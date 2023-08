Ostia, gioca in bici e gli crolla addosso un ponteggio: grave bambino di 9 anni, colpito al volto da un’asse di legno

Ostia (Roma), 2 agosto 2023 – Paura ad Ostia, sul litorale romano, dove ieri sera è crollato un ponteggio da una palazzina dell'Ater in via delle Corazzate, travolgendo un bimbo di 9 anni e ferendolo gravemente sul corpo e al volto. Il piccolo è stato portato in codice rosso all’ospedale Bambino Gesù e, dai primi accertamenti medici, la prognosi resta riservata ma non è in pericolo di vita.

L’incidente

Secondi i primi accertamenti l'incidente è avvenuto mentre il bimbo si trovava sulla sua bicicletta, nella stessa via dove abita con la famiglia, e giocava nei pressi della palazzina dove era installato un ponteggio a protezione dell’ingresso del caseggiato in ristrutturazione. Sembra il piccolo è stato schiacciato dalle impalcature crollate e sia stato colpito al volto da un’asse in legno. È stato portato d’urgenza al Bambino Gesù dove, secondo i medici, non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenute le pattuglie del X gruppo Mare della polizia di Roma Capitale per la messa in sicurezza dell'area e il sequestro del ponteggio crollato dal palazzo dell'Ater. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire le fasi dell'incidente.