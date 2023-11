Ostia, clochard trovato morto nella pineta delle Acque Rosse: è la prima vittima del freddo

Ostia (Roma), 9 novembre 2023 – É stato trovato senza vita dietro un cespuglio, ancora avvolto in una coperta, un clochard di 47 anni di origine moldave, morto probabilmente per ipotermia, che ha cercato rifugio nella pineta delle Acque Rosse a Ostia. É la prima vittima del freddo di questo inverno tra i senzatetto di Roma. A notare il corpo senza vita dell’uomo non distante dall’incrocio con via delle Baleniere è stato, nel pomeriggio di mercoledì, un passante che stava facendo una passeggiata con il proprio cane.

I soccorsi

Sono stati chiamati subito i soccorsi ma a loro arrivo i medici del 118 hanno potuto solo constatare il decesso del 47enne. Sul posto è intervenuta anche la polizia per i rilievi del caso. La salma dell’uomo era dietro un cespuglio, ancora distesa a terra su un giaciglio e con una coperta addosso. Un tentativo di proteggersi dal freddo insufficiente, soprattutto nelle ultime notti in cui le temperature anche a Roma e sul litorale sono calate molto. La causa più probabile del decesso è stata indicata nell’ipotermia o comunque in un malore causato dal freddo.

