Omicidio Willy Monteiro, l’appello bis: ergastolo a Marco Bianchi, 28 anni al fratello Gabriele

Roma, 14 marzo 2025 – Ergastolo per Marco Bianchi, 28 anni al fratello Gabriele per l’omicidio di Willy Monteiro Duarte a Colleferro (Roma). Queste le condanne nel processo d'appello bis per la morte del ventunenne ucciso nella notte tra il 5 e il 6 settembre del 2020 mentre cercava di difendere un amico durante una lite. La procura generale della Corte di Appello di Roma aveva chiesto la condanna all'ergastolo per entrambi, senza il riconoscimento delle attenuanti generiche, che invece sono state riconosciute al maggiore dei due.

"Le condanne non ci ridaranno Willy. Mi auguro che questi ragazzi apprezzino il fatto di essere vivi con un famiglia che li può vedere e sentire la loro voce. A noi di Willy è rimasta solo una fotografia e la sua voce è solo un ricordo lontano – ha detto la madre di Willy, Lucia, dopo la lettura della sentenza –. Mi auguro che i fratelli Bianchi imparino a rispettare gli altri e a fare in modo che un altra famiglia non viva quello che abbiamo vissuto noi".

Al nuovo processo di Appello si è arrivati dopo che la Cassazione ha riconosciuto per tutti la responsabilità penale per omicidio volontario e ha disposto il nuovo giudizio limitatamente alle attenuanti generiche, che erano state riconosciute ai fratelli Bianchi nel primo processo di Appello, facendo scendere la condanna per i due dall'ergastolo a 24 anni. Sono già definitive invece le condanne per gli altri due imputati, 23 anni per Francesco Belleggia e 21 anni per Mario Pincarelli.