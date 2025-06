Villa Pamphili, si infittisce il mistero Kaufmann: l’alias italiano, la casa a Roma e il viaggio in barca da Malta con madre e figlia

Roma, 18 giugno 2025 – Era in possesso di tre carte di credito con un’alta disponibilità di denaro e – oltre al passaporto con il nome di Rexal Ford – usava anche un alias italiano: Matteo Capozzi. Sono gli ultimi strani tasselli della misteriosa vita di Francis Kaufmann, il presunto killer di Villa Pamphili.

Il 46enne californiano – accusato di avere ucciso mamma e figlia, una neonata di sei mesi, ritrovate senza vita nel parco – all’inizio di aprile aveva contattato un'agenzia immobiliare per prendere un appartamento in affitto proprio Roma, dove poi è accaduto il duplice delitto.

L’uomo – che è stato catturato sull'isola greca di Skiathos una settimana dopo il ritrovamento dei due cadaveri – aveva anche un conto in banca negli Stati Uniti, sul quale arrivavano i soldi dei genitori che vivono in California. Secondo quanto si legge su alcuni quotidiani, si tratterebbe di lauti bonifici, nell’ordine di 5-6 mila euro. Ma non solo. Da Malta – dovesi pare si sia sposato con la giovane donna, ancora senza identità – stava cercando informazioni per affittare una barca e arrivare in Sicilia. Intanto si indaga sui contatti dell’uomo nella Capitale.

L’appartamento a Roma: si cerca tra Monteverde e Gregorio VII

Francis Kaufmann aveva contattato a inizio aprile un'agenzia immobiliare per prendere un appartamento in affitto a Roma. Gli investigatori sono ora al lavoro per individuare l'abitazione dove il 46enne californiano, insieme a mamma e figlia trovate morte nel parco il 7 giugno, abbiano vissuto durante il loro soggiorno nella Capitale. Si cerca, in particolare, nel quadrante di Monteverde e in zona Gregorio VII.

Il sospetto, infatti, è che i tre non abbiano dormito in strada. Si attende di conoscere anche quale disponibilità economica avesse l'uomo sul conto in America.

La donna è ancora senza identità

Chi indaga sta cercando, inoltre, di dare un nome alla giovane e donna e alla bimba. L'ipotesi è che la trentenne fosse russa. Nessuna traccia, invece, al momento del certificato di nascita della bimba e di quello di matrimonio fra i due sull'isola di Malta.

Il messaggio alla società di carsharing siciliana

Il 27 marzo scorso, Kaufmann si trovava ancora a Malta. L'uomo usava un alias italiano, Matteo Capozzi, e da Malta stava cercando informazioni per affittare una barca e arrivare in Sicilia. A confermare il fatto è il titolare di una società di carsharing siciliana che era stato contattato dall'americano

A quanto riferisce, la sera del 27 marzo scorso ha ricevuto sul cellulare un messaggio da Capozzi, che non conosceva, il quale gli chiedeva contatti con società che si occupano di charter di barche da Malta.

La ricostruzione dei suoi spostamenti

Il 46enne era anche in possesso di tre carte di credito che utilizzava anche per pranzi e cene nei ristoranti. Secondo quanto si legge oggi su alcuni quotidiani i soldi arrivavano all'uomo, nell'ordine di 5-6 mila euro, da parte dei genitori.

Kaufmann, che utilizzava un passaporto con il nome di Rexal Ford, si era stabilito a Malta dopo aver vissuto in vari Paesi tra cui Russia, Nuova Zelanda e Islanda. E sull’isola maltese aveva assunto una falsa identità da regista e produttore cinematografico, fondando la Tintagel Films.

Lì ha conosciuto una ragazza russofona, chiamata Stella, con cui ha avuto una figlia che lui afferma chiamarsi Andromeda. In Italia approda via mare, su un catamarano preso in affitto assieme alla donna e alla piccola. Nel nostro Paese, secondo quanto ricostruito, avrebbe utilizzato anche un secondo alias: Matteo Capozzi.

Gli inquirenti sono al lavoro anche su tre schede telefoniche, una delle quali acquistata alla stazione Termini, per cercare di ricostruire come abbia vissuto in Italia e chi lo ha ospitato nelle settimane precedenti all'omicidio della bambina.