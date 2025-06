Omicidi Villa Pamphili, Pm indagano su 800mila euro di finanziamenti pubblici al film di Kaufmann

Roma, 30 giugno 2025 – Potrebbe aprirsi un nuovo fronte di indagine nell'ambito del caso di Villa Pamphili che vede indagato Francis Kaufmann del duplice omicidio di Anastasia Trofimova e della figlia Andromeda. Gli inquirenti effettueranno verifiche, dopo l'acquisizione di atti presso il Mic (Ministero della Cultura), sulla vicenda relativa al finanziamento tramite tax credit da oltre 800mila euro per la realizzazione del film “Stelle della Notte”, girato da Kaufmann e mai distribuito. Chi indaga vuole capire se quel denaro è stato solo deliberato o effettivamente elargito e a chi. Una tranche di indagine ancora in fase embrionale e in cui Kaufmann potrebbe addirittura comparire come parte lesa di un una truffa o tentata truffa ai danni dello Stato.

Intanto la società americana Riva Studios, tramite il proprio legale, conferma la "totale estraneità” dell'azienda e del suo chief operating officer Marco Balsamo “ai drammatici fatti di Villa Pamphili di cui si è reso protagonista Rexal Ford (alias Francis Kaufmann)”. “I nostri assistiti – si legge in una nota – si sono visti coinvolti dalla stampa avente ad oggetto i delitti di Villa Pamphili, mediante accostamenti, suggestioni ed affermazioni contrarie alla verità e lesive dei loro rispettivi diritti, nello scandalo relativo al film asseritamente diretto da Rexal Ford 'Stelle della notte’, realizzato per la parte del girato in Italia, dalla Coevolutions srl di Marco Perotti. Riva Studios ha sottoscritto invece con la suddetta società italiana Coevolutions, un contratto per realizzare in Italia talune lavorazioni del film 'Forza’ (per la regia dello stesso Marco Balsamo) adempiendo a tutte le obbligazioni, anche economiche, a proprio carico”.

"La Coevolutions e Marco Perotti, più volte erroneamente indicati quali produttori del film 'Forza’ – continua l'avvocato Bruno della Ragione – hanno al contrario svolto solo il ruolo di 'esecutivi’ del film diretto dal nostro cliente Marco Balsamo per le riprese in Italia ed è stato esclusivamente Marco Perotti, per conto di Coevolutions, ad avere intrattenuto rapporti con Rexal Ford (alias Francis Kaufmann) come si è appreso dalla stampа. Si precisa da ultimo che il film 'Forza’ di Riva Studios, che include un piccolo cameo di Alessandro Costacurta, è attualmente in fase di post-produzione. Riva Studios, peraltro, non ha mai percepito, attraverso la Coevolutions, alcun credito d'imposta”.

Intanto Francis Kaufmann, alias Rexal Ford potrebbe arrivare a Roma nei prossimi giorni. I giudici della Corte d'Appello di Larissa, in Grecia, hanno accolto la richiesta di estradizione presentata dal nostro Paese nei confronti del 46enne di nazionalità statunitense, indagato per gli omicidi di Anastasia Trofimova e della figlia di pochi mesi Andromeda, ritrovate morte lo scorso 7 giugno nel parco capitolino. Secondo quanto si apprende da fonti giudiziarie, trattandosi di un mandato d'arresto europeo, la procedura potrebbe essere ancora più veloce. Pertanto, non da escludere che Kaufmann, fermato lo scorso 13 giugno sull'isola di Skiathos, potrebbe essere estradato addirittura entro 3-4 giorni. Si tratta di capire però quale tipo di provvedimento è stato adottato dalla magistratura greca. In caso si trattasse di una sentenza, infatti, quest'ultima può essere appellata da Kaufmann. In tal caso, i tempi potrebbero allungarsi.