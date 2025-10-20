Omicidio Torvaianica, il narcotrafficante Sinomati arrestato ad Abu Dhabi. I possibili legami con l’attentato a Ranucci

Roma, 20 ottobre 2025 – Arrestato ad Abu Dhabi il narcotrafficante albanese Altin Sinomati ritenuto il mandante dell'omicidio di Selavdi Shehaj, detto ‘Passerotto’, avvenuto il 20 settembre del 2020 sulla spiaggia di Torvaianica, in provincia di Roma. Secondo l’accusa, Sinomati avrebbe commissionato il delitto del suo connazionale, anche lui coinvolto nello spaccio di droga, pagando 150mila euro. Peraltro il killer, già condannato in primo grado dalla Corte d'Assise di Frosinone, è Raul Esteban Calderon, lo stesso che aveva assassinato il capo ultras laziale Fabrizio Piscitelli, detto 'Diabolik', un anno prima.

Da segnalare che l’omicidio di 'Passerotto' era avvenuto a circa 100 metri dall’abitazione di Campo Ascolano di Sigfrido Ranucci, vittima di un attentato lo scorso 16 ottobre. E, tra le ipotesi legate all’intimidazione al giornalista di Report, c’è anche quella che ruota intorno alla criminalità albanese di zona, al centro delle inchieste della trasmissione di Rai Tre. La stessa criminalità, legata al mondo ultras e al boss Michele Senese, coinvolta nelle guerre tra clan per il controllo dello spaccio su Roma e litorale.

Sinomati è imputato anche in un altro procedimento penale poiché ritenuto facente parte di uno dei principali canali di approvvigionamento di cocaina di un’organizzazione operante su Roma e diretta da Giuseppe Molisso (anche lui condannato per l'omicidio Piscitelli) e da Leandro Bennato, smantellata dal Comando Provinciale Carabinieri di Roma con un'operazione eseguita il 18 marzo 2025. All'epoca l'albanese si era sottratto alla cattura trasferendo la base operativa dei propri traffici proprio negli Emirati e da allora risultava latitante.

La cattura di Sinomati è avvenuta una decina di giorni fa ad opera della polizia degli Emirati Arabi Uniti con il contributo del Servizio di Cooperazione Internazionale di Polizia Scip, in relazione al provvedimento di ricerca internazionale (Red Notice) richiesto dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Roma.