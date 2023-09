Saman, il padre è arrivato in Italia: ora dovrà rispondere dell’omicidio della figlia

Ciampiano (Roma), 1 settembre – È arrivato questa notte in Italia il padre di Saman. Partito dal Pakistan ieri sera, Shabbar Abbas è atterrato poco dopo la mezzanotte all’aeroporto di Ciampino con un volo proveniente da Islamabad. L’uomo, accusato dell'omicidio della figlia Saman avvenuto nel 2021 a Novellara, in provincia di Reggio Emilia, ed estradato dal Pakistan in Italia, è arrivato a bordo di un Falcon 900 dell'Aeronautica militare. L'uomo dovrà rispondere di sequestro di persona e l’occultamento del cadavere della figlia Saman.

Sbarcato dall'aereo, Shabbar Abbas è stato preso in consegna dalla Polaria di Ciampino e condotto nell’ufficio di polizia giudiziaria dello scalo romano, dove gli è poi stato notificato il decreto di custodia cautelare e il verbale. Dopo di che, la polizia penitenziaria ha provveduto ad effettuare il successivo trasferimento nel carcere di Rebibbia, nella Capitale, in attesa della definitiva traduzione in una casa circondariale emiliana a disposizione dell'autorità giudiziaria di Reggio Emilia.

A bordo dell’aereo su cui viaggiava Abbas, c’erano anche gli agenti del servizio per la cooperazione internazionale di polizia, una sezione della direzione centrale della polizia criminale, insieme ai carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Reggio Emilia.