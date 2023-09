Omicidio Rossella Nappini, il vescovo Reina fa visita alla madre: “Basta violenza sulle donne, è una mattanza che fa inorridire”

Roma, 6 settembre 2023 – Visita ieri sera alla mamma di Rossella Nappini del vescovo Baldo Reina, vicegerente della diocesi di Roma e ausiliare del settore Ovest. Il prelato si è fermato a casa della madre dell’infermiera di 52 anni uccisa a coltellate lunedì pomeriggio a Primavalle, nella zona Trionfale, per portare le condoglianze e la solidarietà della diocesi di Roma.

“Bisogna gridare: basta violenza sulle donne”

''Non possiamo rimanere indifferenti di fronte al dilagare di tanta violenza che colpisce le donne – ha detto il vescovo -. È una vera e propria ''mattanza'' che fa inorridire e che rivela come la cultura della morte ormai, come una nube oscura, stia avvolgendo tutto e tutti. Abbiamo bisogno di gridare: ''basta'', la vita umana è sacra e non si tocca. Abbiamo anche bisogno di riprendere con coraggio la sfida educativa, di impegnarci tutti nel diffondere la cultura della vita e del bene''.

"L’uccisione di Rossella è una sconfitta”

“La barbara uccisione di Rossella nel quartiere di Monte Mario - sottolinea - sia assunta come una sconfitta perché non si può morire così. Ma sia anche l'occasione per un sobbalzo di dignità e di coraggio perché sia affermata e difesa la sacralità della vita. Alla famiglia di Rossella la nostra vicinanza e la nostra preghiera. A tutti i credenti l'appello accorato affinché da questa morte possiamo risorgere nella testimonianza dell'amore che avvolge la vita''.