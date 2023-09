Omicidio a Primavalle, infermiera di 52 anni uccisa a coltellate: il corpo trovato nell’androne di un palazzo di via Allievo

Roma, 4 settembre 2023 – Omicidio a Primavalle, in zona Trionfale, dove una donna è stata uccisa a coltellate. La vittima è un’infermiera di 52 anni che lavorava in un ospedale della zona. Dai primi accertamenti sembra che la donna sia stata colpita più volte all'addome.

Il cadavere, riverso in una pozza di sangue, è stato ritrovato alle 17 di oggi nell’androne di un palazzo in via Giuseppe Allievo, a Primavalle. A chiamare il 112 è stato un condomino dello stabile. Sul posto sono intervenuti i poliziotti della Squadra Mobile di Roma che hanno avviato le indagini.

Nello stabile è in corso il sopralluogo della pm di Roma Claudia Alberti, del gruppo di magistrati della procura che si occupano delle violenze di genere.

Notizia in aggiornamento