Rapina al distributore di Ardea: benzinaio ucciso a coltellate. Si cercano 2 uomini fuggiti in moto

Roma, 27 maggio 2025 – È morto accoltellato durante una rapina al distributore di benzina dove lavorava. Inutili disperati tentativi di soccorso, andati avanti per oltre un'ora: l’uomo – un 35enne di origine indiana, dipendente della Toil – è deceduto sul posto.

È successo questa mattina, poco prima delle 12, in via delle Pinete, a Tor San Lorenzo, nei pressi di Ardea. Aperte le indagini, è scattata la caccia all’uomo: si cercano due persone che alcuni testimoni avrebbero visto fuggire a bordo di una moto. Posti di blocco sono stati predisposti in tutta la zona tra Roma e Ardea.

Il 35enne ha cercato di reagire

La vittima avrebbe provato a reagire e uno dei rapinatori lo avrebbe pugnalato con una lama. Immediate le indagini avviate dai carabinieri della Compagnia di Anzio, che stanno analizzando i filmati delle telecamere di videosorveglianza per trovare elementi utili che possano portarli sulle tracce dei rapinatori.

Il disperato tentativo di salvarlo

Disperato il tentativo di soccorrere il 35enne da parte del personale del 118 intervenuto sul posto. I sanitari hanno tentato di tutto, per circa un'ora, ma non c'è stato nulla da fare. L'uomo, di origini indiane, è morto prima di poter essere trasportato in ospedale. Troppo gravi le ferite, è stato impossibile stabilizzare i parametri vitali per poterlo poratre d'urgenza al pronto soccorso più vicino.

Due persone fuggite in moto

Sul posto sono subito arrivati i carabinieri della Compagnia di Anzio che hanno avviato le indagini, diramando le ricerche di due persone viste fuggire a bordo di una moto. Posti di blocco sono stati predisposti in tutta l'area. Sono in corso i rilievi tecnico scientifici da parte dei militari del Nucleo Investigativo di Frascati, in attesa del pm di turno della procura di Velletri.