Omicidi a Villa Pamphili, sì all’estradizione di Francis Kauffmann in Italia

Roma, 27 giugno 2025 – Via libera all'estradizione in Italia dalla Grecia di Francis Kauffmann, accusato dell'omicidio di Anastasia Trofimova e della figlia Andromeda, trovate morte il 7 giugno scorso a Villa Pamphili a Roma. La Corte d'Appello di Larissa ha infatti dato l'ok alla richiesta dei magistrati della capitale. L’uomo, che si è dichiarato innocente pur avvalendosi della facoltà di non rispondere, può presentare appello contro la decisione del tribunale.

Intanto la procura di Roma deciso di acquisire gli atti presso il ministero della Cultura in relazione al film 'Stelle nella notte', poi non distribuito. Per questa pellicola il 46enne californiano, al tempo noto con lo pseudonimo Rexal Ford, ha ricevuto 863mila euro di fondi pubblici per tax credit. Questa mattina, dunque, gli agenti della Polizia Giudiziaria si sono recati negli uffici della direzione generale Cinema e Audiovisivo in via Santa Croce in Gerusalemme. Da quanto fatto sapere dal Mic, il ministro Alessandro Giuli ha personalmente accompagnato gli agenti, accertandosi della trasmissione dei documenti “del progetto cinematografico presentato dalla società Tintangel Films Llc per il tramite della società di coproduzione Coevolutions srl". Gli inquirenti puntano a ricostruire tutti i movimenti economici del sedicente regista.

Continuano poi le ricerche di un trolley trascinato per le strade di Roma da Francis Kaufmann alla vigilia della sua fuga in Grecia che all'interno potrebbe contenere effetti personali di mamma e figlia. Ieri i sommozzatori hanno scandagliato le acque del Tevere in particolare l'area intorno a Ponte Garibaldi. Gli investigatori hanno anche individuato un monolocale dove la famiglia ha vissuto per circa un mese durante il soggiorno a Roma. Il proprietario dell'appartamento nella zona di Campo de' Fiori avrebbe riferito che dopo aver ricevuto un acconto i tre sono andati via senza saldare l'intero soggiorno.