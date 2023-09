Netturbino arrestato per violenza sessuale. Adescava le donne sui social, le drogava e filmava gli abusi Il 59enne è stato rintracciato al quartiere Casilino di Roma. Tre le vittime accertate. In casa aveva il farmaco usato per fare perdere i sensi alle vittime. E nel cellulare le immagini degli orrori condivise in chat con gli amici