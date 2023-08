Frascati, incidente mortale sul lavoro: netturbino viene schiacciato contro un muro dal camion della spazzatura

Frascati (Roma), 3 agosto 2023 – Incidente mortale sul lavoro nella notte a Frascati dove un netturbino è rimasto schiacciato dal camion della spazzatura. Sono in corso gli accertamenti per comprendere le cause dell’incidente ma, da una prima ricostruzione, emerge che nel corso del servizio notturno di igiene urbana nel comune alle porte di Roma l’operatore ecologico di 55 anni è morto schiacciato tra il muro di recinzione di un'abitazione e il camion della spazzatura in via Colle dello Stinco.

Le indagini dei carabinieri e ispettori del lavoro

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e l'ambulanza che ha trasportato il 55enne all'ospedale di Frascati in codice rosso, ma le sue condizioni erano gravissime e poco dopo è morto. Sul caso indagano i carabinieri di Frascati che, insieme agli ispettori del lavoro della Asl Roma 6, stanno cercando di fare luce sull'accaduto. Il mezzo è stato sequestrato e la salma trasferita alla camera mortuaria del Policlinico Tor Vergata per l'autopsia.