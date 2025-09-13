Sabato 13 Settembre 2025

Kirk, brutto clima anche in Italia

Bruno Vespa
Kirk, brutto clima anche in Italia
Roma
Roma, neonata muore subito dopo il parto in una casa maternità
13 set 2025
REDAZIONE ROMA
Roma, neonata muore subito dopo il parto in una casa maternità

E' accaduto ieri nel quartiere Testaccio. A dare l’allarme il papà della bimba

Roma, 13 settembre 2025 - Una neonata è morta poco dopo il parto in una casa maternità a Roma. E' accaduto ieri pomeriggio nel quartiere Testaccio. A dare l'allarme il papà della bambina. Sul posto il 118 e la polizia. La struttura è stata posta sotto sequestro e sono state denunciate le due ostetriche, di cui una è la titolare della struttura. Acquisita la cartella clinica. 

L'allarme è scattato ieri pomeriggio, intorno alle 15.40, nella casa maternità 'Il Nido' di via Marmorata. Sul posto i poliziotti del Distretto Trevi che hanno avviato indagini. Gli agenti, come da prassi, hanno acquisito la cartella clinica, mentre la salma della piccola è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria. Da chiarire la dinamica dell'accaduto. Dalle prime informazioni pare che la neonata sia deceduta poco dopo il parto. Sul sito della struttura si legge che "L'Associazione il Nido è nata nel 1989 per opera di un gruppo di ostetriche professioniste con lo scopo di accompagnare madri e bambini nell'evento della nascita, operando sul territorio anche attraverso la partecipazione e la promozione di attività e di iniziative". 

