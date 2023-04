Natale di Roma, cos’è e perché si celebra

Secondo lo storico Marco Terenzio Varrone Romolo fondò la città di Roma il 21 aprile del 753 a.C. La città dunque, che ha compiuto il suo primo Natale prima dell’avvento del Cristianesimo e quindi del calendario gregoriano, ovvero adottato ormai in buona parte del mondo, come calendario solare, su cui ci basiamo oggi, quest’anno compie i suoi 2.776 anni.

All’epoca la datazione discendente dalla cronologia romana veniva definita in latino ‘Ab urbe condita’, ovvero dalla fondazione della città perché tradizione vuole che Romolo tracciasse in quella data il perimetro dove erigere le mura della futura urbe affacciata sul Tevere.

In realtà il calcolo venne fatto a posteriori e non esiste una cronologia precisa. Comunque la tradizione è rimasta legata alla data del 21 aprile del 753 a.C.. Per secoli il Natale di Roma non venne più festeggiato; sotto il fascismo divenne una festa nazionale legata al lavoro per tornare ad essere un evento legato solo alla città, benché ormai sia diventata una metropoli. Da una ventina d’anni la Festa è stata rilanciata da un gruppo di associazioni e figuranti che ricordano gli albori dell’antica Roma e della civiltà, con ricostruzioni d’epoca.