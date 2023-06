Muore a 29 anni Simona Amorello, vicepresidente del consiglio di Monterotondo

Roma, 4 giugno 2023 – É morta a 29 anni Simona Amorello, vicepresidente del Consiglio comunale di Monterotondo, nella Città metropolitana di Roma, e segretaria del circolo del Pd a Monterotondo Scalo.

Originaria di Partinico, la giovane è morta all`improvviso per un malore, forse un aneurisma. Cordoglio unanime di colleghi di partito e istituzioni locali.

A dare notizia della sua morte il sindaco di Monterodondo, Riccardo Varone: "Sono sconvolto e profondamente addolorato, fatico a trovare le parole per esprimere la mia vicinanza a Salvatore, a Margherita, a Paolo per la scomparsa di Simona Amorello, amica, consigliera comunale e vicepresidente del Consiglio comunale. È un giorno tristissimo per la comunità democratica, per quella cittadina, per le istituzioni di Monterotondo. Dire che Simona mancherà a tutte e a tutti noi è banale e non rende minimamente l`idea di quanto sia sconvolgente l`addio che sono, che siamo costretti a darle. Un abbraccio commosso ai suoi cari e un bacio al cielo".

Pd in lutto

Il Partito democratico di Monterotondo scrive su Facebook: "Per un grave malore è venuta a mancare la nostra compagna e amica Simona Amorello. Sempre pronta ad aiutare il prossimo e a dare il suo contributo per la crescita della comunità. Profondamente colpiti e addolorati per questa improvvisa e grave perdita esprimiamo la nostra vicinanza e il nostro abbraccio alla sua famiglia".

Messaggio di cordoglio anche da Roberto Gualtieri, sindaco di Roma Capitale: "Siamo profondamente addolorati per la scomparsa improvvisa di Simona Amorello, vice presidente del Consiglio comunale di Monterotondo. Ha iniziato con grande entusiasmo e passione la sua attività politica dedicando tutto il suo impegno per la comunità. Siamo vicini alla famiglia di Simona in questo momento di dolore e a tutta l`Amministrazione comunale di Monterotondo che ha perduto prematuramente un`ottima amministratrice e una donna di grande valore".

Quindi il cordoglio della segretaria del Pd, Elly Schlein: “ Siamo profondamente addolorati per la scomparsa di Simona Amorello. Una morte di fronte alla quale è difficile trovare parole soprattutto perché Simona, giovanissima, aveva avuto modo di lavorare tanto e con passione facendosi apprezzare sempre. Voglio porgere le mie condoglianze e stringermi anche a nome di tutta la comunità democratica attorno ai suoi genitori, ai suoi colleghi e a tutte le persone che le hanno voluto bene". Così in una nota la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein.