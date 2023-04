Roma, muore schiacciato dalla motozappa a Sant'Oreste

Roma, 12 aprile 2023 - É morto schiacciato da una motozappa mentre arava un terreno di sua proprietà a Sant'Oreste, comune della Città metropolitana di Roma, in località Coste. A trovare il corpo ormai senza vita di Claudio Piermarini, 63enne, è stato il nipote 25enne che, non riuscendo a contattarlo, si è recato sul posto, intorno alle 22 di ieri, preoccupato per il mancato rientro a casa. Sul posto i carabinieri di Rignano Flaminio, la salma è già stata riconsegnata ai familiari.