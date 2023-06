Morto in hotel a Sabaudia per choc anafilattico: era stato morso da un ragno

Sabaudia, 14 giugno 2023 - Un commerciante greco di 58 anni è stato trovato senza vita all'interno della sua camera in un hotel situato sul lungomare di Sabaudia, in provincia di Latina, dove soggiornava con altri cinque colleghi per un viaggio di lavoro.

L'uomo è deceduto nella notte tra lunedì e martedì 14 giugno 2023 per cause da accertare, probabilmente collegate ad uno choc anafilattico provocato dal morso di un ragno.

I colleghi non lo hanno visto scendere per la colazione e si sono allarmati quando, bussando alla porta della sua camera, non hanno ricevuto nessuna risposta. Allertato, quindi, il personale dell'albergo che ha proceduto all'apertura forzata della stanza, dove il 58enne è stato trovato privo di sensi. Il commerciante, attivo nel settore agroalimentare, aveva passato la giornata con i suoi colleghi in un'azienda agricola, dove avrebbe lamentato loro un fastidio, un prurito e un malessere generale collegato al morso di un ragno: inutili soccorsi del 118. Sul caso indagano i carabinieri.