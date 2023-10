Tivoli, Pamela morta dopo il parto: la procura apre un’inchiesta per omicidio colposo

Tivoli (Roma), 11 ottobre 2023 – Era stata dimessa dopo il parto senza, in apparenza, alcun problema ma sette giorni dopo la signora, madre già di 3 figli, è morta. E oggi la procura di Tivoli ha aperto un fascicolo per omicidio colposo in relazione al decesso di Pamela Pelle, 39 anni, deceduta all'ospedale di Monterotondo, nella notte tra il 7 e l'8 ottobre scorsi, a 7 giorni dal parto al policlinico Agostino Gemelli di Roma, da cui era stata regolarmente dimessa senza apparenti complicazioni.

La denuncia del marito

Il marito della vittima, Vincenzo Rinaldi, titolare dello storico ristorante romano Rinaldi al Quirinale, assistito dall'avvocato Erdis Doraci, ha depositato nei giorni scorsi una denuncia ai carabinieri che hanno avviato i primi accertamenti. Alle 13.30 di oggi è iniziata l'autopsia sul corpo della 39enne, madre di 3 figli. È previsto che l'accertamento medico-legale si concluda in giornata.