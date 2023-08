Monterotondo, incidente mortale: runner di 49 anni investito e ucciso sul colpo mentre attraversa la strada

Monterotondo (Roma), 14 agosto 2023 – Nuova tragedia della strada nell’area di Roma con un 49enne è stato investito e ucciso sul colpo da un’auto mentre faceva jogging a Monterotondo, comune a pochi chilometri a nord della Capitale. L’incidente è avvenuto domenica e il runner è stato travolto da una Volkswagen mentre attraversava la strada in via di San Martino a Monterotondo.

L’incidente

Il conducente dell'auto si è subito fermato dopo l’impatto e ha chiamato i soccorsi, ma all’arrivo dell’ambulanza del 118 i soccorritori hanno potuto solo constatare che il 49enne era già senza vita a causa delle gravi ferite riportate su tutto il corpo. Sul posto sono intervenuti la polizia locale e i carabinieri Monterotondo per i rilievi e le indagini e, secondo una prima ricostruzione dell’incidente, l’automobilista avrebbe raccontato agli agenti di non essersi accordo del runner sulla strada perché in quel momento era accecato dal sole. L’investitore è stato denunciato per omicidio stradale mentre la sua auto è stata sequestrata.