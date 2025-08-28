Montagne russe in tilt, paura a Cinecittà World: 15 persone bloccate a 20 metri da terra

Roma, 28 agosto 2025 – Rocambolesco incidente nel primo pomeriggio di oggi a Roma, dove un momento di divertimento e di svago ha rischiato di finire in tragedia. Intorno alle 14,30 quindici persone sono rimaste bloccate sulle montagne russe al parco divertimenti Cinecittà World. Tra loro ci sarebbero anche quattro minori. I vagoni della giostra, che viaggiano a velocità impressionante, regalando brividi ed evoluzioni vorticose, si sono arrestati ad un’altezza di circa 20 metri da terra.

I soccorsi

Immediatamente sono stati allertati i soccorsi e la sala operativa dei vigili del fuoco ha inviato sul posto la squadra territoriale di Pomezia con l'autoscala e il personale del Nucleo Speleo-alpino-fluviale in supporto. I vigili del fuoco stanno recuperando e accompagnando a terra con l'autoscala i passeggeri della giostra delle Cascate. Le operazioni per riportare in sicurezza i 15 occupanti dei vagoni sono tuttora in corso. Al momento non si segnalano criticità né scene di panico o malore.

Il guasto

Secondo quanto si apprende la giostra si sarebbe bloccata all’improvviso a causa di un guasto tecnico. Sul posto sono intervenuti anche i tecnici del Parco divertimenti.