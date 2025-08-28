Giovedì 28 Agosto 2025

Sussidiarietà contro sussidi

Roma
Montagne russe in tilt, paura a Cinecittà World: 15 persone bloccate a 20 metri da terra

28 ago 2025
28 ago 2025
REDAZIONE ROMA
La giostra si sarebbe bloccata per un guasto tecnico. Tra i passeggeri anche 4 minori. I vigili del fuoco sono intervenuti con l’autoscala per liberare gli occupanti

"Diverse persone" sono rimaste bloccate per un problema tecnico sulla giostra Altair ovvero le montagne russe al parco divertimenti Cinecittà World. Lo fanno sapere i vigili del fuoco spiegando che alle 14:40 hanno inviato al parco divertimenti Cinecittà la squadra territoriale di Pomezia, con in supporto dell'autoscala più il personale del Nucleo Saf- Spelo, Alpino e Fluviale. ANSA/VIGILI DEL FUOCO +++FOTO DIFFUSA DALL'UFFICIO STAMPA - USARE SOLO PER ILLUSTRARE OGGI LA NOTIZIA INDICATA NEL TITOLO - NON ARCHIVIARE - NON VENDERE - NON USARE PER FINI NON GIORNALISTICI - NPK+++

Roma, 28 agosto 2025 – Rocambolesco incidente nel primo pomeriggio di oggi a Roma, dove un momento di divertimento e di svago ha rischiato di finire in tragedia. Intorno alle 14,30 quindici persone sono rimaste bloccate sulle montagne russe al parco divertimenti Cinecittà World. Tra loro ci sarebbero anche quattro minori. I vagoni della giostra, che viaggiano a velocità impressionante, regalando brividi ed evoluzioni vorticose, si sono arrestati ad un’altezza di circa 20 metri da terra.

I soccorsi

Immediatamente sono stati allertati i soccorsi e la sala operativa dei vigili del fuoco ha inviato sul posto la squadra territoriale di Pomezia con l'autoscala e il personale del Nucleo Speleo-alpino-fluviale in supporto. I vigili del fuoco stanno recuperando e accompagnando a terra con l'autoscala i passeggeri della giostra delle Cascate. Le operazioni per riportare in sicurezza i 15 occupanti dei vagoni sono tuttora in corso. Al momento non si segnalano criticità né scene di panico o malore.

Il guasto

Secondo quanto si apprende la giostra si sarebbe bloccata all’improvviso a causa di un guasto tecnico. Sul posto sono intervenuti anche i tecnici del Parco divertimenti.  

