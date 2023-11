Monsignor François Bacqué è morto, colto da malore in strada. Il corpo lasciato in via della Scrofa per ore

Roma, 10 novembre 2023 - Il monsignor François Bacqué è morto, colto da un malore improvviso mentre era in strada. Il decesso è avvenuto ieri a Roma verso le 11 del mattino, vicino alla sede del Senato, e oggi è la polemica: il suo corpo è stato lasciato a terra in via della Scrofa, in pieno centro storico, coperto da un telo per alcune ore.

Sul posto era intervenuto il personale del 118 che non ha potuto fare altro che costare la morte del nunzio apostolico, poi però il cadavere è stato lasciato sul selciato, coperto da un telo bianco, per ore in attesa dell'arrivo della mortuaria, mentre alcuni agenti della polizia vigilavano le operazioni.