Roma, 27 settembre 2021 – È stato il fascino di Claudia Motta a conquistare la giuria di “Miss Mondo Italia 2021”, la 21enne di Velletri si è aggiudicata la fascia di reginetta della bellezza che la farà entrare di diritto alle selezioni finali per scegliere la ragazza più bella del pianeta. Laziale, la biondissima Claudia rappresenterà l’Italia alla finale di Miss Word di Porto Rico del prossimo 16 dicembre. La 21enne ha sbaragliato le 25 avversarie sulla passerella del Teatro delle feste di Villa dei Fiori, a Gallipoli, dove si è svolta la tappa finale delle selezioni italiane: seconda è Lucia La Paglia (Lazio) e terza Martina Ballardini (Veneto).

Bionda, occhi verde-castani, alta 175 centimetri, Claudia è nata a Roma e vive a Velletri con la sua famiglia: papà Stefano e mamma Alessandra dipendenti statali, e la sorella Alice, laureata in giurisprudenza. Lei frequenta il terzo anno di giurisprudenza, all'Università “La Sapienza” di Roma, in regola con gli esami nonostante i suoi impegni in tv, dove tra l'altro fa la showgirl nel programma Tiki Taka condotto da Piero Chiambretti. Parla l'inglese e “mastica” il tedesco, pratica fitness e danza frequentando fin da piccola l'Accademia Nazionale di Roma. Adesso punta a un grande obiettivo, mai raggiunto prima da una miss italiana nella storia della kermesse internazionale di bellezza: vincere il titolo di Miss Word. Sui social il suo claim è “Memento Audere Semper”.

“Credo tanto in me stessa e ho sempre lottato per raggiungere i miei obiettivi”, commenta la nuova reginetta. “Portorico mi aspetta, per regalare all'Italia quel successo mai raggiunto, a coronamento di un anno memorabile per i successi tricolori”. Finalista Miss Mondo Italia, insulti omofobi a Erika Mattina. "Lì perché lesbica" - Erika Mattina: "Io finalista a Miss Mondo perché lesbica? Vado avanti a testa alta"