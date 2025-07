Roma, 16enne accoltellato all’addome: è grave. Fermato un coetaneo

Roma, 30 giugno 2025 – Un 16enne stato accoltellato all'addome da un coetaneo che conosceva, dietro la violenza ci sarebbero degli insulti rivolti dalla vittima alla sorella dell'aggressore. È accaduto nel pomeriggio di oggi a Roma, in zona Gregorio VII.

La vittima, un ragazzo italiano di 16 anni, si sarebbe dato appuntamento con l'aggressore, suo coetaneo, per un chiarimento a largo Cardinal Clemente Vicara, dove la situazione è poi degenerata. L'aggressore è attualmente alla stazione dei carabinieri di Roma San Pietro, in attesa di ulteriori informazioni da parte della procura dei minorenni della Capitale.

Il 16enne è grave

È un ragazzo italiano di 16 anni la vittima dell’accoltellamento. Il minore – cosciente ma in gravi condizioni – è stato trasportato al Bambino Gesù in codice rosso da un'ambulanza del 118. Il fatto è accaduto poco prima delle 18, in Largo Cardinal Clemente Vicara (nei pressi di via Gregorio VII). L’aggressore è stato fermato dai carabinieri e la sua posizione è ora al vaglio. Sull'episodio indagano i carabinieri della Stazione e della Compagnia di Roma San Pietro.