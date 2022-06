Roma Mille Miglia passerella in via Veneto: strada chiusa e bus deviati 

Roma, 14 giugno 2022 - La 1000 Miglia 2022 torna ad attraversare l'Italia in senso orario, con partenza e arrivo a Brescia dopo le tappe di Cervia-Milano Marittima, Roma e Parma. Giovedì 16 giugno arriveranno a via Veneto le auto della Mille Miglia. Già dalla giornata di oggi 14 giugno, e fino alle 14 di giovedì, la strada sarà chiusa al traffico tra largo Federico Fellini e via Boncompagni nella sola direzione di piazza Barberini.

Dalle 14 di giovedì alle 0,30 di venerdì 17 giugno la chiusura interesserà lo stesso tratto ma in entrambi i sensi di marcia. Dalle 0,30 di venerdì alle 20 di sabato la strada chiuderà di nuovo nella sola direzione di piazza Barberini. Deviate le linee di bus. Aggiornamenti in tempo reale su romamobilita.it

Il percorso da Brescia e ritorno attraverso lo Stivale

A dodici mesi da una versione il cui percorso ha ripreso la direzione antioraria delle 1000 Miglia anteguerra, dal 1927 al 1938, si torna al tracciato che ha caratterizzato le edizioni del 1947 e 1948 e le successive dal 1950 al 1957, nonché trentotto rievocazioni su trentanove.