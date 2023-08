Militare austriaco trovato morto in un b&b di Roma: disposta l’autopsia

Roma, 21 agosto 2023 – Militare austriaco trovato morto in una casa vacanza di Roma, il corpo senza vita trovato nel letto dal proprietario della struttura. È accaduto in via Angelo Di Pietro, in un b&b in zona Aurelio. La vittima è un colonnello dell'esercito austriaco di 49 anni, arrivato in Italia per seguire dei corsi di aggiornamento. Forse un malore, ma la certezza si avrà solo con i risultati dell'autopsia.

Ecco cosa è successo

Il cadavere del 49enne è stato ritrovato nella sua camera da letto. È stato il proprietario della struttura a fare la terribile scoperta, dopo essere stato chiamato da un collega della vittima che non riusciva a contattarlo da diverse ore. Allertate le forze dell'ordine, sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato Aurelio e della Polizia Scientifica. La morte sarebbe avvenuta per cause naturali, ma la conferma è attesa dall'autopsia disposta dal pm di turno della procura di Roma, Pietro Pollidori.