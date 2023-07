Michelle Causo, spunta un video del 17enne con una pistola

Roma, 7 luglio 2023 – C’è un video in cui il ragazzino cingalese arrestato per l’omicidio di Michelle Maria Causo impugna una pistola. E’ la stessa sequestrata nel suo appartamento? Se lo chiede anche la polizia che lavora sul caso. Sulla scacciacani prelevata dalla casa dei 17enne sono in corso accertamenti. L’indagato avrebbe raccontato agli inquirenti di essere stato minacciato con quell’arma dalla vittima, che poi lui ha ucciso con sei coltellate. Se non verranno rilevate impronte di Michelle, significa che il ragazzo ha mentito. Non è chiaro se il giocattolo, che replica in tutto un’arma vera, appartenesse infatti all’indagato o alla studentessa. Il filmato che sta circolando sul web potrebbe aiutare gli investigatori a chiarire questo particolare.

Chi indaga continua ad ascoltare le testimonianze delle persone vicine a Michelle e al suo carnefice, per far luce sui rapporti che i due avevano, ma anche per chiarire le dinamiche della cerchia di amici, e la provenienza dello stupefacente rinvenuto nello stesso appartamento. Secondo il ragazzo, Michelle era andata da lui per riscuotere un debito: “Voleva i soldi della droga”.