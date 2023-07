Metro Roma, guasto alla rete elettrica sulla linea A: treni bloccati e stazioni aperte in ritardo

Roma, 19 luglio 2023 – Un guasto alla rete elettrica ha bloccato la metropolitana di Roma, stazioni aperte in ritardo e disagi per migliaia di viaggiatori. È successo questa mattina lungo la linea della metro A, che taglia obliquamente la città da nord-ovest a sud-est, tra i capolinea di Battistini e Anagnina. La causa è dovuta a un temporaneo buco nell'alimentazione elettrica dalla rete esterna ad Atac, i treni non sono riusciti a partire in orario. Il guasto, infatti, non ha permesso il completo avvio dell'esercizio dei convogli della metropolitana.

“L'interruzione elettrica, una volta ripristinata – fanno sapere da Atac – ha reso necessario attuare il riarmo delle protezioni elettriche intervenute”. I tecnici Atac stanno completando gli interventi. Verso le nove del mattino, la circolazione risultava regolare con limitazioni di accesso solo per la stazione di Cornelia. Solo un mese fa, infiltrazioni d'acqua sulla linea A ha provocato uno stop alla circolazione di circa mezz'ora. L’acqua piovana hanno fatto scattare alcuni interruttori elettrici, interrompendo l’alimentazione sulla linea.

Settimana di disagi

La settimana si è aperta nel caos per i trasporti capitolini. Lunedì lunghe attese hanno paralizzato la Linea B della metro, dove i viaggiatori sono rimasti stipati sulle banchine in attesa dei treni anche per 20 minuti. “In una delle giornate più calde dell’anno, banchina già piena a Rebibbia e metro che non passa. Stipati come sardine”. È solo una delle tante segnalazioni arrivate sui social, tempestati dalle foto dei ritardi: sui pannelli luminosi, sono apparsi tempi di attesa tra i 18 e i 20 minuti. La situazione si è poi complicata ieri, martedì 18 luglio, con i caldo record e temperature fino a 43 gradi registrate in tutta Roma.