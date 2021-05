Roma, 8 maggio 2021 – A Roma ci saranno cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento pomeridiano, ma non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 3478m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, mentre al pomeriggio moderati, da Ovest.

Meteo a Latina e Rieti: cieli poco nuvolosi, no fenomeni piovosi

A Latina i cieli saranno poco nuvolosi per tutta la giornata, salvo qualche addensamento serale, ma senza piogge. La temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 3482m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio moderati, da Ovest-Sudovest. Infine, il mare sarà mosso.

Anche a Rieti, i cieli saranno poco nuvolosi; la temperatura massima arriverà a 23°C, la minima a 9°C, lo zero termico si attesterà a 3286m. Al mattino, soffieranno venti deboli, da Nordovest, mentre al pomeriggio da Nord-Nordovest.

Lazio: clima mite con temperature tra 22 e 27°C

Giornata stabile e con sole prevalente sulle regioni del medio Tirreno, anche se con qualche nube in più, nel pomeriggio, presente sulle aree appenniniche Toscane e Laziali, dove non sono esclusi isolati fenomeni piovosi, e sulle interne del basso Lazio. Nubi basse presenti fra notte e mattino sull'Appennino Tosco-Emiliano; possibili e locali anche fra alto viterbese e orvietano.

I venti, in rotazione da Ovest-Nordovest, saranno in prevalenza deboli o al più moderati lungo le coste. Il clima è molto mite, con picchi di temperature tra i 22 e i 27°C. Il mare si presenta mosso.