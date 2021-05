A Roma bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, dove la temperatura massima registrata sarà di 28°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 3487m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

Latina: caldo e venti moderati

Anche a Latina è attesa una giornata soleggiata, dal mattino fino al tardo pomeriggio. Cielo senza nuvole in serata. Il caldo si farà sentire, visto che la temperatura massima registrata sul termometro sarà di 28°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 3629m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sud, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Sudovest. Mare poco mosso. Nessuna allerta meteo presente.

A Frosinone cielo poco nuvoloso

Poche nuvole sul cielo di Frosinone, con nubi in lento ispessimento dal pomeriggio, ma non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 3506m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

Nel resto del Lazio

Giornata sostanzialmente stabile e prevalentemente soleggiata su tutta la regione. Nel pomeriggio soltanto qualche innocua nube sparsa sulle zone interne e addensamenti in formazione lungo l'Appennino Laziale, con possibili locali piogge. Venti a regime di brezza, con temporanei rinforzi a moderato lungo le coste; deboli da Nordest su Toscana interna e Umbria. Temperature in aumento nelle massime, con locali picchi di 27-29°C. Mare poco mosso.