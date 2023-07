Caronte infiamma il Lazio, weekend da bollino rosso. A Roma si sfiorano i 43 gradi: la mappa delle altre città

Roma, 13 luglio 2023 – Bollino rosso a Roma e nel Lazio, all’avvicinarsi del weekend si preannunciano giorni di allerta sul fronte del caldo africano. Temperature in rapida salita nella Capitale, dove la colonnina del barometro potrebbe arrivare fino ai 43 gradi. Ma non solo. La protezione civile ha già fatto scattare la massima allerta per tutto il Lazio. Tra le città da bollino rosso, si segnala anche Civitavecchia e Latina, Frosinone, Rieti e Viterbo: qui si raggiungeranno con facilità i 38 gradi, ma non si escludono picchi di 40 gradi. Giorni roventi anche nel resto d’Italia: ecco la situazione aggiornata.

A causare la nuova impennata sarà l’arrivo dell'anticiclone Caronte dalle coste dell’Africa, che nelle prossime ore prenderà il testimone lasciato da Cerbero, responsabile dell’ondata di maltempo che nella notte ha causato danni in diverse regioni d’Italia. Il Veneto ha decretato oggi lo stato di emergenza. Dopo questa passata temporalesca la pressione tornerà ad aumentare e Caronte, nel corso del weekend, ci traghetterà nel cuore dell'estate.

Nei primi 3-4 giorni della prossima settimana, l'anticiclone africano Caronte raggiungerà la massima potenza di calore. Per alcune città si potrebbero addirittura superare i record storici di caldo, come a Roma. I dati attuali prevedono una temperatura massima di 43 gradi nella Capitale, ben tre gradi oltre il record di 40 gradi. E, come sempre, oltre al caldo intenso diurno si dovrà fare i conti pure con l'afa che renderà insopportabili le notti dei romani.

L'anticiclone Cerbero continua a proteggere l’Italia e il Lazio, pertanto anche quella di venerdì 14 luglio sarà un'altra giornata soleggiata e ancora molto calda dappertutto. Venerdì in compagnia del bollente anticiclone africano Cerbero. Tempo stabile su tutta la regione sia al mattino che al pomeriggio, con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampi spazi di sereno.

Con l'anticiclone africano, anche la giornata di sabato 15 luglio sarà soleggiata e molto calda. Le temperature massime toccheranno punte di 36 gradi in molte città laziali, con punte massime oltre i 40 a Roma