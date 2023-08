Meloni come una suora in ginocchio: così nell’ultimo murales di Harry Greb con la frase di Giambruno “se eviti di ubriacarti”

Roma, 30 agosto 2023 – Giorgia Meloni con il velo da suora, in ginocchio come stesse facendo la comunione, davanti a una persona che con una mano sembra metterle in bocca una dose di droga sintetica mentre con l'altra mano tiene un cocktail. Un disegno seguita da due scritte, una grande “Open your minds” e l’altra più piccola in rosso “se eviti di ubriacarti...”. É l’ultima opera di street art di Harry Greb comparsa in via del Buon Consiglio, a due passi dai Fori Imperiali in pieno centro a Roma, con il titolo non casuale di "Il buon consiglio”.

L'ultimo murale di Harry Greb su Meloni e la frase di Giambruno

“Il buon consiglio”

Il lavoro dello street artist romano è comparso l’indomani della polemica che ha investito il compagno della premier Andrea Giambruno dopo il commento detto in tv sugli stupri, quasi un “buon consiglio” dato alle ragazze di evitare di ubriacarsi per non rischiare di essere violentate. L’opera affissa sul muro in via del Buon Consiglio sarebbe quindi una sorta di allegoria attorno a questa vicenda. Ad essere raffigurata, vestita da suora, è la premier Giorgia Meloni. Davanti a lei il braccio di una persona, in abiti clericali: con una mano le offre quella che sembrerebbe essere una droga sintetica con il simbolo Smile, mentre nell'altra stringe un cocktail. La frase "se eviti di ubriacarti..." è un chiaro riferimento alle parole pronunciate ieri da Giambruno durante una trasmissione tv a commento degli ultimi stupri protagonisti della cronaca degli ultimi giorni.