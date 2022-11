Maxxi, Alessandro Giuli nuovo presidente della Fondazione

Politica

Il capitano della nazionale di calcio iraniana contesta gli ayatollah

Di Lorenzo Bianchi “La nostra gente non è contenta. Spero che la situazione cambi. Noi siamo qui, ma questo non vuol dire che non dobbiamo essere la loro voce. Io spero che le condizioni cambino secondo le aspettative del popolo”. Ehsan Hajsafi, 32 anni, il capitano della nazionale di calcio iraniana che gioca in difesa […]