Maturità 2023 Lazio: prima prova per 52.391 studenti, di questi 38.559 a Roma

Roma, 21 giugno 2023 - Primo giorno dell'esame di maturità per 52.391 studenti nel Lazio, terza regione dopo Campania e Lombardia per numero di candidati. Mentre per numero di candidati tra i capoluoghi dopo Napoli, c'è Roma con 38.559 (32.678 nelle statali e 5.881 nelle paritarie), seguita da Milano con 24.555 e da Torino con 17.670. Sono 1.530 i privatisti nel Lazio il 2,9% sul totale dei candidati.

Tra i maturandi vip nella capitale spicca il nome della giovanissima miss Italia Lavinia Abate. E quest'anno si torna alla formula del periodo pre pandemici, con due scritti e un colloquio. Oggi 21 giugno si parte con la prima prova: Italiano.

La festa della vigilia al Giulio Cesare

Notte prima degli esami, la canzone di Antonello Venditti cantata dai maturandi del liceo Giulio Cesare di Roma. Sono i festeggiamenti di buon auspicio fatti alla vigilia degli esami di Maturità per oltre 500mila studenti italiani, di cui più di 38mila romani. “Ho studiato, spero esca Seneca. Per la prima prova punterò alla tipologia A. Penso si debbano fare anche gli scritti, fare un esame solo orale sarebbe stato limitante” afferma uno studente.

A Roma gli auguri del sindaco Gualtieri

"Un grande in bocca al lupo a tutti gli studenti di Roma e di tutta Italia che oggi affronteranno l'esame di maturità. Tanta fatica per arrivare fin qui. Ora abbiate fiducia in voi stessi e tutto andrà bene. Godetevi questo momento carico di emozioni, non lo dimenticherete mai!". Lo scrive su twitter il sindaco di Roma Roberto Gualtieri.

Protesta fuori dai cancelli

Questa mattina, prima dell'ingresso a scuola per la prima prova dell'esame di maturità, studenti e studentesse della Rete degli Studenti Medi del Lazio si sono mobilitati per denunciare ancora gli effetti di questo sistema d'istruzione sulla salute mentale. Quest'anno ritorna la maturità pre Covid con due prove scritte e l'orale. "Dalla crisi sarebbe potuto nascere un nuovo modo di vedere la conclusione dei cinque anni passati alle superiori. Era stata infatti proprio la Rete degli Studenti Medi a chiedere che si trovasse un sistema per valutare il percorso scolastico, che non fosse tutto racchiuso in poche ore alla fine dell'ultimo anno", scrivono i giovani in un comunicato. "La didattica frontale, la valutazione numerica, la bocciatura, questa maturità, sono un modo antico di vedere l'istruzione. Invece che la costruzione di un percorso di apprendimento delle conoscenze, un'affannosa competizione per arrivare ad avere nella media un decimale in più del compagno di classe- sottolinea la Rete degli studenti Medi- Tutto questo, ovviamente, a discapito della salute mentale". "Oggi abbiamo voluto dire che siamo in ansia- dichiara Tullia Nargiso della Rete degli Studenti Medi del Lazio- Le problematiche legate alla salute mentale sottolineate dalla pandemia vengono esasperate dal nostro sistema scolastico. Questa maturità, decisa senza interpellare la volontà di studenti e studentesse, va in questa direzione e non possiamo che denunciarne la gravità. Vogliamo che la maturità non sia più un momento in cui spingere al limite studenti e studentesse. Vogliamo che non sia una valutazione numerica a definire un percorso di cinque anni".

Il messaggio dei presidi del Lazio

"Sarà questa la maturità che segna il ritorno alla normalità, con massima attenzione al vissuto del periodo Covid. Gli studenti potranno affrontarlo con serenità, ma con serietà". Così all'Adnkronos Cristina Costarelli, presidente dell'Associazione nazionale presidi del Lazio in merito all'Esame di Stato o Maturità che gli studenti dovranno affrontare a partire dal 21 giugno prossimo con la prima prova scritta. "Sarà un momento importante per segnare la chiusura di un capitolo di formazione - aggiunge Costarelli - e auguro agli studenti di viverlo pienamente perché resterà nel loro futuro per sempre".