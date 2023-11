Sposi in una chiesa deserta nel cuore di Roma, il matrimonio senza invitati diventa virale: “Senza sfarzo e parenti? Le nozze perfette”

Roma, 14 novembre 2023 – Il matrimonio senza invitati, senza nessuno sfarzo, nessun “wedding plan” o rito da esibire a parenti o amici perché appaia a tutti come "il giorno più bello della vita”. E il matrimonio in solitaria – oppure le nozze ridotte all’essenziale - è diventato il fenomeno social di questi giorni, un dibattito innescato da una foto diventata virale su Facebook che mostra due sposi all’altare, davanti al prete, in una chiesa deserta, dove le file di panche sono vuote ad eccezione di tre persone presenti in prima fila, probabilmente i testimoni assieme a uno che si è incaricato di fare le foto.

Il matrimonio senza invitati a Roma

Sono le scene di un matrimonio fuori dalla norma, celebrato nella chiesa di San Salvatore in Lauro, nel centro della Capitale, che è stato fotografato e condiviso sui social due giorni fa da Loredana Pronio, ex assistente di Pier Ferdinando Casini ed ex delegata al benessere degli animali del Campidoglio. Una foto della chiesa deserta con i due sposi all’altare postata su Facebook con un commento che ha poi innescato un ampio dibattito: “Credevo di aver visto, non dico tutto, ma abbastanza. E invece…”, racconta Pronio spiegando che come ogni mattina era entrata in chiesa ma che stavolta era stata colpita da qualcosa. “Entro e noto due giovani all'altare…Guardo bene e vedo due sposi. Questi due ragazzi si stavano sposando in una chiesa completamente vuota”. E ancora: “Nessun parente, nessun amico. Solo due pseudo fotografi che forse gli avranno fatto anche da testimoni. Mi sono avvicinata all'altare e noto che lei è in “dolce attesa”, e allora ho pensato che, quella coppia di sposi, non era sola. Buona vita a tutti e tre”.

Il fenomeno social

Oltre all'autrice, seguono quindi i numerosi commenti a favore della scelta della coppia: “Che meraviglia!”, scrive una signora. “Che emozione” replica un'altra. Sui social c'è infatti chi vede una cerimonia così intima come “il matrimonio perfetto” e chi appoggia la decisone perché contro lo sfarzo: “Bellissima scelta. Lo sfarzo e il lusso, non servono a niente. Hanno dato valore al loro matrimonio”, scrive un altro utente corredando il post di cuori rossi. Ovviamente sempre che il matrimonio senza invitati e le nozze essenziali siano state una libera scelta dei due sposi e non una condizione indotta da altre questioni, come fattori economici, dissidi familiari o necessità di mantenere la riservatezza sull’unione dei due. Ma questo la foto virale non lo dice.

Se vuoi iscriverti al canale WhatsApp di Qn clicca qui