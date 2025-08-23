Le lacrime di Marzia, molestata dall’équipe di soli uomini: “Stavo male, pensavano al reggiseno”. Nel mirino un tecnico del Policlinico Umberto I

ROMA – “Se vuoi togliere anche il reggiseno ci fai felici tutti”. La frase rivolta a una ragazza di 23 anni, già inaccettabile in condizioni normali, diventa ancor più assurda se pronunciata in un luogo di cura, dove la propria privacy dovrebbe essere massimamente tutelata. E invece sono parole che sarebbero state rivolte da un tecnico del Policlinico Umberto I di Roma a una ragazza di 23 anni che stava per sottoporsi a una Tac alla testa. La ragazza, in lacrime, l’ha ‘denunciato’ sui social con un video su TikTok, presto diventato virale e la direzione dell’ospedale ha aperto un’indagine interna.

Marzia Sardo, 23 anni, nel video su TikTok

Secondo quanto ricostruito, il fatto è successo giovedì, verso le 21. Protagonista è Marzia Sardo, siciliana, studentessa di recitazione di 23 anni. Racconta tutto lei stessa, in lacrime, in un video in cui ancora ha applicati al petto gli elettrodi della visita: “Non so come riuscirò a fare questo video ma è necessario – dice piangendo la ragazza –. Mi portano a fare una Tac al cranio e il tecnico mi dice ‘leva gli orecchini e la mascherina, perché ha il ferretto’, e io gli chiedo, ingenuamente, ‘ma devo togliere anche il reggiseno? Perché anche quello ha il ferretto”. Lui risponde ‘no, no, tanto la Tac è solo cranio quindi si interrompe qua’. Sarebbe potuta finire lì. Invece il tecnico, ‘guardando i colleghi, tutti maschi, esclama ‘certo, poi se lo vuoi togliere ci fai felici tuttì’”.

La testimonianza della giovane ha suscitato indignazione sui social. “In queste ore – ha fatto sapere l’ospedale – sta circolando un video che coinvolgerebbe in maniera negativa un nostro operatore sanitario. Abbiamo avviato un’attività istruttoria interna al fine di valutare se ci sono stati dei comportamenti oggetto di interventi disciplinari. Un approfondimento necessario anche per tutelare i nostri operatori. La difesa della salute pubblica e il rispetto dei pazienti sono le priorità del nostro quotidiano, sulle quali non è possibile fare eccezione alcuna”.

Già lunedì, a quanto si è appreso, i testimoni dei fatti saranno ascoltati. La ragazza ha annunciato un reclamo e si è sfogata: “Sono stanca di dovermi interfacciare ogni giorno con queste cose, anche in un ambiente ospedaliero che dovrebbe essere sicuro. Sono qui perché sto male, sono una ragazzina di 23 anni che è venuta al pronto soccorso alle 14.30 e alle 21 sta ancora qui a fare esami e il pensiero del medico è quello di dire ‘se ti vuoi levare il reggiseno ci fai contenti tutti?’ Cosa vi passa per la testa quando pensate che sia normale?”. Qualcuno sui social ha replicato che era “solo una battuta”. E lei è ribadito: “Il fatto che anziché essere giudicato il medico venga giudicata la mia reazione la dice lunga”.