Manifestazione a Roma oggi, corteo per la natalità: il percorso della sfilata

Roma, 20 maggio 2023 - Tutto pronto oggi sabato 20 maggio per il corteo promosso dall'associazione ‘Pro Vita & famiglia’. In città sono attese circa 3500 persone con conseguenti impatti su trasporti e viabilità.

"Migliaia di famiglie, cittadini e oltre 120 associazioni sfileranno per le strade di Roma per celebrare la bellezza e la dignità della vita umana. Il diritto alla Vita è quello primario da cui discendono tutti i diritti della nostra società. C'è un popolo che vuole lanciare una sfida a tutta Italia: investire e credere nella Vita, nelle famiglie, nella protezione dei bambini, dei giovani, delle mamme e dei papà, degli anziani, dei disabili e fragili. Soltanto proteggendo la vita in ogni sua fase, dal concepimento fino alla morte naturale, possiamo aspirare a un Paese civile in costante crescita. Alle spinte pro eutanasia per le persone fragili o anziane, a quelle per la liberalizzazione della droga e la mercificazione della gravidanza con l'utero in affitto e a quel dramma italiano ed europeo che è l'inverno demografico, bisogna rispondere con politiche di cura, sostegno, accompagnamento, sgravi fiscali e incentivi per aprire alla Vita", spiega Massimo Gandolfini, tra i portavoce della manifestazione. "Invaderemo gioiosamente le strade di Roma, per testimoniare la bellezza della famiglia, aperta alla Vita, vera speranza del nostro Paese - aggiunge l'altra portavoce dell'evento, Maria Rachele Ruiu -. Chiederemo uno sguardo privilegiato su famiglie, bambini e naturalmente sulle donne, troppo spesso discriminate perché mamme, o abbandonate alla solitudine e all'aborto difronte a gravidanze inaspettate o difficili. Vogliamo rispondere ai giovani che desiderano mettere al mondo figli, ma che temono il momento storico, di scommettere sulla Vita e sulla Famiglia. L'Italia restituisca a tutti la vera libertà, quella che non rinuncia a nessuno e accoglie, custodisce e si prende cura di tutti: dal più piccolo nascituro fino alla vita più fragile, ferita, scartata. Vogliamo sostenere e ringraziare chi si spende ogni giorno accanto ai propri cari fragili o anziani. Sarà una festa, per questo anche quest'anno sarà con noi la rock band The Sun, per testimoniare che non solo è urgente, ma anche conveniente e bellissimo scegliere la Vita! L'invito alla festa è per chiunque - senza bandiere di partito o simboli politici - voglia custodire la Vita dal concepimento fino alla sua morte naturale!".

Ritrovo del corteo alle 14.00 nella zona centrale di Piazza della Repubblica e si snoderà lungo via delle Terme di Diocleziano, via Giovanni Amendola, via Cavour, piazza dell’Esquilino, via Liberiana, via Merulana, viale Manzoni e via Emanuele Filiberto per concludersi, entro le ore 18.00 in piazza di Porta San Giovanni.

Per quanto riguarda i trasporti pubblici sono previste deviazioni per le linee Atac 3nav, 5, 14, 16, 40, 50, 60, 64, 66, 70, 71, 75, 81, 82, 85, 87, 105, 117, 170, 360, 590, 649, 714, 792, 910, H e C3.

Disagi in vista per la circolazione viabilistica, messa già a dura prova dalla pioggia su Roma, da altre manifestazioni e dalle limitazioni al traffico previste a partire da ieri nell’area del Circo Massimo dove è in programma domani sera 21 maggio il concerto di Bruce Springsteen.