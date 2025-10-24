Manifestazione a Roma oggi, pro Pal tentano corteo: la polizia aziona gli idranti

Roma, 24 ottobre 2025 – Tensione oggi pomeriggio tra i manifestanti del corteo propal di Roma e gli agenti del reparto mobile. Dopo il divieto non ascoltato di rimanere in presidio in piazza Verdi, i poliziotti hanno azionato gli idranti in direzione della testa del corteo. “Assassini, assassini”, hanno urlato alcuni dei partecipanti alla manifestazione.

Poco prima, con fascia tricolore e megafono, il dirigente del sevizio aveva comunicato ai manifestanti l'ordine del Questore di Roma, ai sensi del Testo Unico sulle leggi di pubblica sicurezza, con cui viene formalmente opposto “divieto a qualunque spostamento dei manifestanti verso altri siti”.

Manifestazione Pro Pal a Roma il 25 ottobre

Strada bloccata da cordone di agenti e blindati

Prima delle tensioni centinaia di persone si erano radunate in piazza Verdi, vicino all'ambasciata d'Israele, per il presidio Pro Pal. Tra le sigle presenti ci sono Cambiare Rotta, Usb, Potere al Popolo, Arci, il movimento degli studenti palestinesi e l'Udap. La richiesta dei manifestanti era di partire in corteo verso la Festa del cinema in corso all'Auditorium. “Noi dobbiamo passare e nessuno ci deve fermare”, aveva detto Maya Issa, presidente degli studenti pro-pal dopo le tentate trattative con le forze dell'ordine. “Sono allineati con i diktat di governo e Israele”, affermano gli attivisti urlando “corteo” e “vergogna, ennesimo attacco”.

Dopo i disordini i manifestanti hanno percorso alcune centinaia di metri fino in via Paisiello urlando “vergogna, blocchiamo tutto”. La strada è bloccata da un cordone di agenti e blindati.

Ordinato lo scioglimento della manifestazione

Contestualmente, secondo quanto si apprende dalla questura, “è stato ordinato ai promotori”, ai sensi dell'articolo 650 del Codice penale, “lo scioglimento della manifestazione, con l'avvertimento che, in caso di inottemperanza, lo scioglimento sarà indotto dalla forza pubblica e i responsabili deferiti all'Autorità Giudiziaria”. La decisione è arrivata al termine di una serie di interlocuzioni tra funzionari della Digos e i promotori della manifestazione.