Roma, maltrattamenti alla madre invalida: custodia cautelare e braccialetto elettronico per 49enne

Roma, 5 agosto 2024 – Violenze fisiche e psicologiche da parte della persona che hai messo al mondo: è stato l’incubo di una 72enne invalida di Genzano, ora affidata ai controlli dei servizi sociali. Per il figlio, di 49 anni, il Gip del tribunale di Velletri ha disposto la custodia cautelare in quanto gravemente indiziato del reato di maltrattamenti in famiglia. Ad arrestarlo è stato il commissariato distaccato “Genzano” della polizia di Stato.

La decisione è arrivata al termine di un’investigazione coordinata dalla procura di Velletri, scaturita dalle dichiarazioni dell’anziana. Dai suoi racconti sono emerse vessazioni quotidiane di natura fisica e psicologica, tra cui una serie di minacce col fine di limitare le sue uscite di casa. I due, da quanto si apprende, convivevano. Oltre a questo, il 49enne estorceva denaro alla madre, una volta persino minacciandola di morte con una forcina da giardino.

Vista la particolare gravità dei fatti, il Gip ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare con applicazione del braccialetto elettronico nei confronti dell’uomo. La 72enne, invece, vista l’invalidità causata da diverse patologie, è stata presa in carico dal Servizio sociale, che le sta fornendo supporto psicologico.