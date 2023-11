Maltempo: tromba d’aria a Fregene, onde alte più di 3 metri sul litorale, chiusi parchi e cimiteri a Fiumicino. Alberi caduti a Roma: linea 8 del tram bloccata

Roma, 5 novembre 2023 – Il maltempo ha colpito Roma e il litorale laziale causando danni e disagi. A Fregene il fenomeno più grave dove si è formata una tromba d'aria che ha causato il crollo di svariati pini e ha provocato danni in negozi e abitazioni private.

La tromba d’aria a Fregene

Sul litorale di Fregene la tromba d’aria ha causato ingenti danni: distrutto anche il dehors esterno del ristorante Daruma. Quattro alberi sono caduti, a causa del maltempo, su alcune auto in sosta in via Castellamare, dove sono intervenuti i carabinieri di Fregene. Il tratto di strada è stato interrotto per consentire le operazioni di rimozione degli alberi.

Tromba d'aria a Fregene, alberi caduti e danni

Chiusi parchi e cimiteri a Fiumicino

Il sindaco di Fiumicino Mario Baccini ha disposto la chiusura di parchi e cimiteri fino alla cessata emergenza a causa del maltempo. Inoltre proprio per “tutelare i cittadini a causa dei danni del maltempo” è stata disposta, dopo il passaggio della tromba d'aria, la temporanea chiusura a Fregene di via Castellammare da via Bagnoli a via Giulianova, dove gli operatori stanno già provvedendo al ripristino della viabilità.

Mareggiata sul litorale romano

La mareggiata sul litorale romano è in corso dalla notte e ancora va avanti. Da Ostia a Focene, fino a Fregene, onde alte anche oltre tre metri, già cominciate nella notte a causa del vento fortissimo, stanno ancora mettendo alla prova gli stabilimenti balneari della costa.

Roma: albero caduto blocca la linea 8 del tram

Il maltempo a Roma ha provocato la caduta di rami e alberi in molti punti della città. L’episodio più grave ha interessato la linea 8 deel tram: a causa della caduta di un albero che ha danneggiato la rete aerea all'altezza di via Pascarella, la linea 8 è momentaneamente sostituita da bus nel tratto fra piazza Venezia e stazione Trastevere. L'evento non ha avuto conseguenze per le persone. I tecnici Atac sono sul posto e stanno attendendo che i vigili del fuoco, intervenuti per rimuovere i rami, completino l'intervento per ripristinare la funzionalità della linea.

