Roma, blitz attivisti in piazza di Spagna: liquido nero nella fontana della Barcaccia / FOTO e VIDEO

Tre ambientalisti fermati: chiedono lo stop alle emissioni di combustibili fossili. Una restauratrice esamina la sostanza sequestrata per decidere come intervenire. Il sindaco Gualtieri: “Stiamo calcolando i danni”. Il ministro Sangiuliano annuncia norma per addebitare i danni ai colpevoli