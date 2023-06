Maltempo a Roma, il fulmine cade e incendia l'albero: le immagini sui social

Roma, 14 giugno 2023 - ''Bisogna essere seri e non confondere le bombe d'acqua con le normali piogge o temporali. Qui stiamo parlando di 60mm di acqua in 90 minuti'', ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ospite di Rete Oro sul nubifragio che ha colpito ieri 13 giugno Roma. I nubifragi e le enormi quantità di pioggia e fulmini che si stanno riversando in questi giorni e nelle ultime ore su Roma "sono effetto dei mutamenti climatici, di fronte a eventi di questa portata la città non ha la capacità fognaria e anche le caditoie pulite si riotturano a causa delle foglie portate giù dall'acqua", ha aggiunto il primo cittadino.

Pulite 30mila caditoie

"Abbiamo 55mila caditoie di responsabilità del Comune e in un solo anno ne abbiamo ripulite 30mila, alcune delle quali non si toccavano da dieci anni. Siamo quasi alla pulizia del 100% delle caditoie di nostra competenza - ha spiegato Gualtieri - poi ce ne sono 400mila di competenza dei Municipi, che stiamo aiutando e potenziando, ma non si può pensare che si facciano in uno o due anni, serve più tempo". E poi, ha sottolineato il sindaco, "ci sono gli alberi, basti pensare che il Comune ha la competenza su 340mila piante in tutta la città: nel 2019, 2020 e 2021 ne sono stati potati rispettivamente 6mila, 10mila e 14mila, noi invece finora ne abbiamo fatti ben 37mila e altri 33mila li faremo a ottobre, raggiungendo il 100% in cinque anni. In pratica abbiamo potato già un quinto degli alberi della città in un anno, e non si toccavano da decenni".

Il fulmine cade e incendia un albero

Nel cortile di un hotel, nel quartiere Balduina a nord di Roma, un fulmine si è abbattuto su un albero, incendiandolo. Le fiamme hanno avvolto uno dei pini nell’area solarium della piscina. Sono le immagini di un video che sta facendo il giro dei social. Il tutto è stato ripreso dal telefono di un ospite della struttura da una camera.

Duecento interventi

Sono circa 200 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco di Roma, tra il tardo pomeriggio di ieri fino alle prime ore del mattino di oggi 14 giugno. Molte le richieste pervenute alla Sala Operativa, dovute al violento nubifragio che si è abbattuto su molte zone della città. Le abbondanti piogge hanno creato disagi con allagamenti di strade, di strutture abitative e sono state diverse le segnalazioni per alberi e rami pericolanti, che hanno riguardato per lo più il quadrante nord e quello sudest della città. Disagi non solo in città ma anche in provincia nella zone a ridosso delle vie Tiburtina, Prenestina oltre ai Castelli Romani.