Maltempo, nubifragio a Rieti: strade, garage e negozi allagati

Roma, 23 maggio 2023 - Allagamenti, auto in panne, negozi invasi dall'acqua dopo il violento acquazzone che si è abbattuto su Rieti verso le 15 di oggi 23 maggio. Tante le segnalazioni ai Vigili del fuoco e alle forze dell'ordine del capoluogo sabino. Sono in corso diversi interventi di soccorso, soprattutto per incidenti stradali, automobilisti in panne ma anche allagamenti.

Completamente allagato, con un'auto rimasta quasi interamente sommersa, anche un sottopassaggio nei pressi della Questura di Rieti. Allagamenti di garage, scantinati, piano terra di abitazioni e attività commerciali sono stati segnalati anche nei quartieri a est delle città e lungo la via Salaria per l'Aquila. Diverse strade comunali sono al momento interdette al traffico e sono state segnalate anche frane e smottamenti.

Il sindaco di Rieti, Daniele Sinibaldi, in seguito all'ondata di maltempo che ha interessato oggi pomeriggio il capoluogo sabino, ha firmato l'ordinanza che dispone l'apertura del Centro operativo comunale di Protezione Civile.

Il Comune segnala "che sono in campo dai primi minuti tutte le squadre disponibili di Polizia Locale, Protezione Civile, Magazzino comunale, Asm e Aps" e che il sottopasso vicino alla Questura reatina, completamente allagato, resterà chiuso.