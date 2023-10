Maltempo, Roma sotto una bomba d'acqua. Tromba d’aria a Fiumicino

Roma, 24 ottobre 2023 – Bomba d’acqua e raffiche di vento oggi su Roma. Allagato il Grande raccordo anulare e i quartieri a nord della città. La pioggia la invaso la metropolitana e ha allagato perfino l’università Luiss. Tombini saltati e alberi caduti sulle strade: ecco il pomeriggio infernale vissuto dai romani.

Il nubifragio è iniziato alle 15 di oggi: prima il vento fortissimo, poi una perturbazione intensa che ha scatenato il temporale. Allagamenti in diverse zone della Capitale: da Labaro a Prima Porta, fino Saxa Rubra e Grottarossa. La Trionfale è paralizzata nei due sensi di marcia, dall’altezza di via Nazario Sauro a via Fani.

Una bomba d'acqua si è abbattuta su Roma: la situazione sulle strade

Cosa è successo

Il maltempo si è abbattuto su Roma a partire dalle 15 di oggi pomeriggio. La sala operativa dei vigili del fuoco è stata bombardata da richieste di intervento per l'ondata di pioggia arrivata all’improvviso sulla Capitale, ma anche in tutta la provincia di Roma.

Dalla caduta degli alberi ai rami spezzati che hanno invaso le strade, le insegne pericolanti legati al forte vento e le infiltrazioni d'acqua all'interno di abitazioni e attività commerciali. Sono alcune dei motivi che hanno spinti i romani a chiedere aiuto ai pompieri.

Sono soltanto alcuni dei danni che si stanno registrando in queste ore nella capitale. Situazione difficile sul Gra: l’acqua ha bloccato le auto sulle carreggiate, mentre la scarsa visibilità ha costretto gli automobilisti a transitare con le quattro frecce accese.

Alberi caduti sulle strade: traffico in tilt

Continuano le segnalazioni dei cittadini al 112 a causa del maltempo che ha colpito Roma. A preoccupare le persone sono soprattutto gli alberi crollati sulle strade. In via dei Campi Sportivi, sono stati segnalati due arbusti che stanno creando intralcio alla circolazione. Il forte nubifragio si è abbattuto non solo su Roma, ma anche su parte del territorio provinciale.

Tromba d’aria a Fiumicino

Il maltempo ha colpito anche a Fiumicino, comune del litorale romano. Una tromba d'aria ha provocato la caduta di molti alberi e altre strutture (come gazebo) nella zona del borgo di Testa di Lepre, danneggiando anche delle vetture. Vigili del fuoco, volontari della protezione civile e la polizia locale sono intervenuti per rimuovere le alberature, come avvenuto già su via di Casal Sant'Angelo. Molte le segnalazioni in arrivo da residenti.

