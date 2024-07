Abbandonò la madre invalida per andare in vacanza: 49enne arrestata per omicidio volontario

Roma, 20 luglio 2024 – È arrestata per omicidio la 49enne che abbandonò la madre invalida a casa per andare in vacanza con i figli. Lasciata sola, l’anziana morì di stenti. Il corpo dell’84enne– trovato per casualità dai carabinieri che erano andata nell’abitazione per notificare un atto alla figlia – era a terra e coperto parzialmente solo da un lenzuolo.

Una vicenda terribile accaduta un mese fa a Montelibretti, in provincia di Roma. Dopo la scoperta del cadavere della mamma anziana, deceduta qualche giorno prima del macabro ritrovamento, la 49enne era finita ai domiciliari, in attesa che venisse ulteriormente definita la sua posizione. Oggi i carabinieri le hanno notificato l'ordinanza che dispone la custodia cautelare in carcere: l’accusa è di omicidio volontario aggravato.

La svolta nelle indagini

Ad aggravare la posizione della 49enne, spingendo il giudice a disporre il trasferimento in arresto in carcere, è stato il ritrovamento di alcuni appunti in cui la donna aveva segnato gli estremi dell'acquisto di un biglietto: gli investigatori ipotizzano che stesse pianificando una fuga.

I fatti: cosa è successo

I fatti risalgono a giugno e sono avvenuti nella cittadina romana di Montelibretti. La 49enne romana ha abbandonato la madre anziana, invalida e non autosufficiente, per andare in vacanza in Abruzzo con i due figli minorenni.

Tutto è nato la mattina del 12 giugno, quando il cadavere dell’anziana è stato ritrovato per una casualità. I carabinieri si erano recati nell’abitazione di famiglia per notificare un atto alla figlia. Ma, arrivati alla porta, hanno sentito un forte odore provenire dall’appartamento.

Insospettiti, sono entrati in casa da una finestra lasciata aperta e hanno scoperto il corpo senza vita dell’84enne. Il cadavere era a terra, parzialmente coperto solo da un lenzuolo. Il decesso risaliva ad alcuni giorni prima.