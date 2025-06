Madre e figlia morte a Villa Pamphili. L’Italia si muove per estradare Ford

Roma, 16 giugno 2025 – Le autorità italiane formalizzeranno presto la richiesta di estradizione alla Grecia per avviare l’iter del trasferimento di Rexal Ford, che al momento è recluso in un istituto penitenziario ellenico. Gli inquirenti stanno ancora raccogliendo in queste ore tutti gli elementi che possano contribuire a dare piena sostanza alle gravi accuse a carico del 45enne californiano arrestato in Grecia per l’omicidio della bimba di pochi mesi trovata morta una settimana fa a Villa Pamphili e per la soppressione del cadavere della madre della piccola.

L'arresto di Rexal Ford e il luogo del corpo della donna a Villa Pamphili

Gli investigatori, in possesso del suo smartphone, stanno passando al setaccio tutti gli spostamenti del 45enne californiano, tracciando il tragitto attraverso i rilievi sulle celle telefoniche mentre nuovi elementi potrebbero arrivare dall’analisi del contenuto del cellulare, lo stesso che ha permesso agli investigatori di arrivare a lui. Sotto la lente di ingrandimento ci sono anche i movimenti bancari di Ford, che vagava tra mense e mercati rionali come un clochard ma possedeva anche una carta di credito, con la quale ha acquistato i biglietti aerei per fuggire in Grecia dopo la morte della piccola. Altri risposte arriveranno invece dai rilievi del Dna.