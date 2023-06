Nubifragio a Roma, si alza il Tevere. La protezione civile chiude le banchine

Roma, 15 giugno 2023 – Il livello del Tevere a Roma si sta alzando dopo il nubifragio che ha colpito ieri la capitale e la Protezione civile ha deciso di chiudere le banchine in città per motivi di sicurezza. Sono anche interrotte tutte le attività sul fiume. Per la giornata di oggi è in vigore un’allerta meteo gialla (ordinaria criticità) per rischio temporali e rischio idrogeologico.

Sono stati circa 200 ieri gli interventi effettuati dai Vigili del fuoco di Roma. Le abbondanti piogge hanno allagato strade, case mentre diverse sono state le segnalazioni per alberi e rami pericolanti, che hanno riguardato per lo più il quadrante nord e quello sudest della città. Disagi non solo nell'urbe ma anche in provincia nella zone a ridosso delle vie Tiburtina e Prenestina oltre ai Castelli Romani.

Da ieri sera sono in salvo bambini e animatori dei centri estivi (80 persone) rimasti bloccate per in un maneggio, il Salaria Horse Club a Fidene. Sono stati raggiunti e portati via con i gommoni dei pompieri.

Roma, l'intervento dei vigili del fuoco in un maneggio di via Maddaleno, dove decine di bambini e animatori erano rimasti intrappolati (Ansa)

"Sessanta millimetri d'acqua in 90 minuti sono una bomba d'acqua, non un temporale – ha voluto precisare il sindaco Gualtieri –. Sono eventi che iniziano a diventare ricorrenti ma di fronte a questa concentrazione d'acqua anche le caditoie pulite non ce la fanno. Inoltre le foglie fatte cadere dall'acqua stessa le otturano. Abbiamo in capo al Comune di Roma 55 mila caditoie in un anno ne abbiamo già ripulite 30 mila, quasi due terzi. Arriveremo al 100% di quelle che ci spettano”.