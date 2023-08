Roma, non gli dà una sigaretta: 34enne accoltella un passante a Montesacro e tenta di ferire un’altra persona

Roma, 21 agosto 2023 – Vuole una sigaretta, la chiede a un passante che non gliela dà e, in risposta, sfodera il coltello e lo aggredisce. Una banale lite per una sigaretta sembra all’origine dell’accoltellamento avvenuto nel fine settimana in via Monte Cervialto, nel quartiere Montesacro, a Roma.

L’aggressione

L’aggressore è un 34enne che ha accoltellato un uomo di 50 anni colpendolo ripetutamente al fianco. L'uomo è stato soccorso e ricoverato con prognosi di 10 giorni. Secondo quanto si apprende, dopo aver ferito il primo passante, il 34enne avrebbe provato a colpire anche una terza persona senza però riuscirci. Sul posto è intervenuta la polizia che ha arrestato il 34enne per tentato omicidio e lo hanno portato nel carcere di Regina Coeli. I poliziotti hanno sequestrato il coltello.