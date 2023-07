Lite condominiale a Roma, 60enne ucciso a colpi di mazza da baseball e mattarello. Tre uomini fermati per omicidio

Roma, 8 luglio 2023 – Scoppia una lite condominiale a Roma, un 60enne muore sotto i colpi violentissimi di una mazza da baseball e un mattarello di legno. L’aggressione è scoppiata qualche giorno fa nella zona di Ponte Galeria, dove tre persone sono state fermate con l’accusa di omicidio in concorso. L’accusa è di aver colpito due uomini – un 56enne e un 60enne romani, il più grave è stato trasportate d’urgenza in ospedale e poi deceduto al Policlinico Gemelli – con calci, pugni e mazzate. Il litigio sarebbe scoppiato per futili motivi.

Tre persone accusate di omicidio

Tre persone – un siriano 26enne e due italiani di 37 e 30 anni, tutti con precedenti penali– sono stati sottoposti a fermo di indiziato di delitto, con l'accusa di omicidio in concorso, dai carabinieri della compagnia di Roma Ostia. Nel corso delle perquisizioni a casa di uno dei tre fermati, i carabinieri hanno trovato una mazza da baseball, il sospetto è che si tratti di quella usata durante la lite. Il fermo dei tre uomini, su richiesta della procura, è stato convalidato dal tribunale di Roma, che ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere per tutti e tre gli uomini.