Leone fuggito dal circo a Ladispoli, panico in città. Avvistato vicino a un corso d’acqua. Il sindaco: “Non uscite di casa”

Ladispoli, 11 novembre 2023 – Paura a Ladispoli, vicino Roma, dove un leone è fuggito da un circo. Immediatamente il sindaco sui social ha avvisato i cittadini invitandoli a non uscire di casa nella zona. L’animale sarebbe però già stato individuato e le forze dell’ordine stanno tentando di capire come catturarlo.

Un leone è scappato dal circo in viale Mediterraneo, a Ladispoli. Lo rende noto su Facebook il sindaco del comune laziale, Alessandro Grando, spiegando che l'animale "è stato subito rintracciato all'interno del corso d'acqua adiacente. Il personale del circo sta mettendo in atto le operazioni di cattura, con il supporto delle Forze dell'ordine che sono prontamente intervenute sul posto".

Il leone è fuggito dal circo intorno alle 15.40. Sul posto poliziotti, finanzieri e carabinieri della stazione Ladispoli, Civitavecchia e forestali che sono riusciti a individuare l'animale, visibilmente spaventato, intorno alle 16, in un canneto vicino al circo. Un elicottero sta sorvolando l'area mentre è arrivato anche il personale della polizia provinciale e lo stesso direttore del circo con una gabbia.

Il primo cittadino invita tutti a prestare la massima attenzione e di evitare gli spostamenti fino a nuova comunicazione e aggiunge: "Per quelli che cominceranno a chiedere: perché ancora fate venire a Ladispoli il circo con gli animali? Perché il sindaco ha autorizzato il circo? La risposta è che io non ho autorizzato nulla, non spetta a me farlo, e che purtroppo non possiamo vietare ai circhi con animali di venire nella nostra città. Nel 2017 ci abbiamo provato ma abbiamo perso il ricorso al Tar e abbiamo anche dovuto risarcire le spese legali ai ricorrenti. Finché non cambieranno le norme non potremo fare diversamente".

"Apprendiamo da un post social del sindaco di Ladispoli, Alessandro Grando, che oggi pomeriggio sarebbe scappato un leone da un circo con animali. Lo stesso sindaco invita la cittadinanza a ‘evitare spostamenti fino a nuova comunicazione’. L`episodio di oggi è esemplare: evidenzia la pericolosità dei circhi con animali dal punto di vista della sicurezza pubblica e soprattutto il disagio degli animali costretti in cattività e usati negli spettacoli". Così, in una nota l'associazione Oipa che "torna ad auspicare l'introduzione di una legge che vieti i circhi con gli animali, anche nel rispetto del nuovo articolo 9 della Costituzione che "tutela l`ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell`interesse delle future generazioni". Al contrario di quelli che usano gli animali, gli spettacoli circensi con soli acrobati e clown possono essere educativi, mostrando i talenti umani e non le penose costrizioni di esseri senzienti costretti dall`uomo a dare spettacolo a forza di pesanti addestramenti".